Kleven skal innrede boligskip

Hurtigruten håper å kunne lande en akkord med en utbetaling på cirka 50 prosent i «gamle» Kleven Verft.

Det bekrefter Hurtigrutens juridiske rådgiver i prosessen, advokat Henrik A. Christensen i Ro Sommernes i Oslo overfor Finansavisen.

Kleven havnet i økonomiske problemer under oljenedturen og måtte overtas 100 prosent av eierne av Hurtigruten for drøye to år siden.

Det skjedde etter store forsinkelser og kostnadsoverskridelser på byggingen av ekspedisjonsskipene «Roald Amundsen» og «Fridtjof Nansen», der Hurtigruten var oppdragsgiver.

I november ble det gamle Kleven-verftet omdøpt til Kleven Prosjekt 401. I forrige uke ble det åpnet tvangsakkord i dette selskapet ved Sunnmøre tingrett. Advokat Ellen Synnøve Schult Ulriksen i advokatfirmaet Haavind i Oslo er leder i gjeldsnemnda.

– Det som ligger igjen i selskapet er krav fra eksterne kreditorer i størrelsesorden 60 millioner kroner, sier Christensen.

Den største fordringshaveren skal være selskapet Marestonia i Tallinn i Estland med et krav på 23-24 millioner kroner.

Samtidig har Kleven Prosjekt 401 en kontantbeholdning på 28 millioner kroner og Kleven Verft eksisterer fortsatt, men med nye eiere. Nye Kleven Verft ble formelt stiftet 1. november med en balanse på 130 millioner kroner i gjeld knyttet til verftets eiendeler og fasiliteter. Det var dette selskapet som bi vinter le overtatt av kroatiske DIV Group.

Advokat Henrik A. Christensen i Oslo skal lede arbeidet med akkorden. Flere av kreditorene er utenlandske underleverandører,Kleven Verft skal samarbeide med søsterverftet Brodosplit i Kroatia om byggingen av et stort boligskip med 118 leiligheter.

Det 290 meter lange skipet skal ifølge DIV Shipbuilding – som eier Kleven i Ulsteinvik og det kroatiske verftet – leveres i 2024. Yachten vil inneholde 118 leiligheter.

Brodosplit får ansvaret for størstedelen av konstruksjonsarbeidene og byggingen av skroget pluss en betydelig andel av de tekniske installasjonene.

Skroget skal deretter videre til Ulsteinvik og Kleven Verft for å fullføre alle tekniske installasjoner og interiørarbeidene ombord frem til levering.

Bak prosjektet står selskapet Ocean Residences Development ltd. Styreleder og adm. direktør i Ocean Residences Development er nordmannen Kristian Stensby. Han opplyser at yachten skal registreres i Norsk Internasjonalt Skipsregister og seile med NIS-flagg.

Det var i slutten av januar det ble klart at et av de største private selskapene i Kroatia kom inn som ny eier av Kleven. Det ble vist til at Brodosplit ville tilføre arbeidsoppgaver i form av utrustning og ferdigstillelse av skip til verftet i Ulsteinvik, mens skrogene skulle bygges i Kroatia.

Tvangsakkord

Kleven havnet i økonomiske problemer under oljenedturen og måtte overtas 100 prosent av Hurtigruten for drøye to år siden etter store forsinkelser og kostnadsoverskridelser på byggingen av ekspedisjonsskipene «Roald Amundsen» og «Fridtjof Nansen», der Hurtigruten var oppdragsgiver.

Nye Kleven Verft ble formelt stiftet 1. november med en balanse på 130 millioner kroner i gjeld knyttet til verftets eiendeler og fasiliteter. Det var dette selskapet som ble overtatt av kroatiske DIV Group.

I november ble det gamle Kleven-verftet omdøpt til Kleven Prosjekt 401. Denne uken ble det åpnet tvangsakkord i dette selskapet ved Sunnmøre tingrett.

Advokat Henrik A. Christensen i Oslo skal lede arbeidet med akkorden. Flere av kreditorene er utenlandske underleverandører,