Ny avtale for Asetek i Asia

Asetek har i dag fått inn en installasjonsbestilling fra en nåværende OEM-partner i Asia, melder selskapet i en børsmelding mandag.

Installasjonen skal implementeres med Aseteks InRackCDUT avkjølingsløsning og inkluderer 28 flytende avkjølte stativer med 2.000 noder som benytter Direct-to-ChipT (D2C) varmefangst- teknologi.

Ordreverdien er 800.000 dollar og prosjektet forventes å være ferdig 3. kvartal 2020.

– Jeg er glad for at OEM-partneren fortsetter å markedsføre og selge vår flytende kjølingsteknologi til kundene sine. Virksomheten med OEM-kundene er strategisk viktig for Asetek, sa André Sloth Eriksen, adm. direktør og grunnlegger av Asetek.