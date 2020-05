Resultatnedgang for John Deere i 1. kvartal

Den amerikanske produsenten av landbruksmaskiner, John Deere (Deere & Co), oppnådde et resultat pr. aksje på 2,11 dollar i regnskapsmessig andre kvartal. Det er en nedgang fra resultatet på 3,52 dollar pr. aksje for samme periode i fjor, melder TDN Direkt.

På forhånd var det ventet et resultat på 1,80 dollar pr. aksje, følge konsensus fra Refinitiv.

Omsetningen endte på 9,25 mrd. dollar, ned fra 11,34 mrd. dollar for samme periode i fjor. På forhånd var det ventet en omsetning på 7,76 mrd. dollar.

Aksjen er ned 17,57 prosent i år.