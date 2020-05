Elkem endrer selskapsstrukturen

Elkem, som produserer og distribuerer produkter av silikonbaserte materialer, endrer selskapsstrukturen fra starten av juli. Endringene vil reflekteres fra 3. kvartal 2020, melder selskapet i en børsmelding tirsdag.

Fremover skal tre segmenter rapporteres:

Silicones, en fullt ut integrert silikonprodusent.

Silicon Products, en leverandør av silisium, ferrosilisium og relaterte spesialprodukter.

Carbon Solutions, leverandør av elektrodepasta og spesialprodukter for ferrolegeringer, silisium og aluminiumsindustrier.

–Elkem har endret seg betydelig de siste årene, spesielt gjennom integrering av silikonvirksomheten. Nå er vi verdens ledende integrerte leverandør av silisiumbaserte avanserte materialer, fra kvarts til spesialitetsilikoner. I dag endrer vi organisasjonen for å akselerere spesialisering og forbedre driftskompetansen ytterligere, i tråd med vår strategi for fortsatt lønnsom vekst. Med disse endringene fortsetter vi å ivareta Elkems virksomhet i et utfordrende markedsmiljø, samtidig som vi utvikler en konkurransedyktig posisjon for fremtiden, sier Michael Koenig, konsernsjef i Elkem.