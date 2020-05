KJØPTE AV KVÆRNER: Havila-gründeren Per Sævik (bildet) i Fosnavåg kjøpte Leirvik-verftet av Kværner for 20 år siden. Nå forhandler Havyard Ship Technology om en tvangsakkord med kreditorene, mens skipsbyggingsvirksomheten er videreført under navnet New Havyard Ship Technology. Foto: Siv-Elin Nærø