Ultimovacs har hentet 160 millioner

Ultimovacs har nå hentet 160 millioner kroner i en rettet emisjon, opplyses det i en bŕsmelding.

Det er gjort gjennom utstedelse av 4.111.111 nye aksjer til en kurs på 38,90 kroner.

Ultimovacs har inngått et samarbeid med et såkalt big pharma-selskap og en europeisk klinisk onkologisk studiegruppe for å evaluere selskapets universelle kreftvaksine, UV1, i en ytterligere randomisert fase II-studie. Nettoprovenyet fra emisjonen skal blant annet benyttes til å finansiere denne.

I tillegg skal midlene ytterligere styrke det overordnede kliniske utviklingsprogrammet til Ultimovacs, samt generelle selskapsformål.

Primærinnsidere

Bjørn Rune Gjelstens Gjelsten Holding er tildelt 424.267 aksjer i emisjonen, og vil etter dette eie totalt 19,3 prosent av selskapet.

CGS Holding AS og Helene Sundt AS er hver tildelt 100.000 aksjer, mens Sundt AS er tildelt 75.000 aksjer i emisjonen. Watrium AS er tildelt 119.650 aksjer.

Styremedlem Leiv Askvig er gjennom Basen Kapital AS tildelt 12.000 aksjer. Ketil Fjerdingen, som også sitter i styret, er gjennoim Langøya Invest tildelt 115.681 aksjer.

Radiumhospitales Research Foundation er tildelt 103.038 aksjer i emisjonen, og vil etter dette sitte på 4,7 prosent av aksjene i selskapet.