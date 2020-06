Stygg smell for Endúr etter store nedskrivninger

Industrikonsernet satt igjen med et resultat før skatt ble minus 1,6 millioner i første kvartal, en forverring sammenlignet med overskuddet på 4,3 millioner i fjor.

– Vi har klart å manøvrere oss gjennom et svært utfordrende kvartal preget av oppbud i datterselskap og et marked sterk forstyrret av covid-19. Den underliggende driften vurderes som god, og det er gledelig å se at en har klart å hale i land nye oppdrag som gjør det mulig å opprettholde en sterk ordrereserve, sier konsernsjef Hans Petter Eikeland.



Driftsinntektene for første kvartal 2020 endte på 109,5 millioner kroner, mot 71,8 millioner i fjor. Driftsresultatet endte 180.000 kroner i minus i år, mot 5 millioner i pluss i fjor.

Solid fremtid etter oppbud

Konsernsjefen venter at også kommende kvartaler vil være noe preget av ekstra kostnader og en mer krevende ordreinngang som følge av markedssituasjonen knyttet til nasjonale og internasjonale smitteverntiltak.

Men Eikeland er trygg på den plattformen som i dag står for den operative driften i konsernet.

– Etter oppbudet i Endúr Energy Solutions i februar 2020, vurderes gjenværende virksomhet i konsernet til å representere en solid plattform for en lønnsom og bærekraftig drift, sier han.

Ved utgangen av kvartalet er ordrereserven anslått til nærmere 500 millioner kroner.

Endur (Mill. kr) 1. kv./20 1. kv./19 Driftsinntekter 109,5

71,8 Driftsresultat -0,2 5 Resultat før skatt -1,6 4,3 Resultat etter skatt -2,4 3,7