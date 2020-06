Ureaprisene faller på svak etterspørsel

De globale ureaprisene er ned med mellom fem og ti dollar pr. tonn på grunn av svak etterspørsel. For tiden forholder mange av kjøperne seg inaktive, mens man venter på at et nytt indisk anbud i andre halvdel av juni skal definere en ny prisretning, skriver TDN Direkt.

Arctic Securities skriver i en oppdatering fredag at de ikke forventer noen stor prisoppgang i løpet av de neste ukene, siden etterspørselen er fraværende.

Mulig anbud tidligere enn ventet

Pareto Securities mener det neste anbudet fra India vil bli avgjørende for prisene fremover. Ifølge TDN Direkt er det allerede rapporter som indikerer at forespørslene kan bli annonsert neste uke, noe som tilsier et anbud i den andre uken i juni, med skipninger i slutten av juli.

Prisen på nitrogengjødsel er visstnok under press rundt om i verden, ifølge Nordea Markets. Det kommer av at prisen på gass er blitt lav, samtidig som at mange av gjødselprodusentene holder til i land som har en svak valuta målt mot dollar. Noe som bidrar ytterligere til å presse prisene på nitrogengjødsel.

Yara var rundt halv tolv fredag ned 2,84 prosent på Oslo Børs, og ble handlet for 332 kroner pr. aksje.