Tapssluk av de sjeldne: Rheinmetall Norway har tapt 805 millioner kroner siden 2013

STRIDENS KJERNE: CV90 stormpanservogner fra Telemark bataljon under øvelsen Noble Jump 2019 i Polen.

STRIDENS KJERNE: CV90 stormpanservogner fra Telemark bataljon under øvelsen Noble Jump 2019 i Polen. Foto: Frederik Ringnes/Forsvaret

– Rheinmetall AG har vært en fantastisk eier, og bedriften kan i dag takke Rheinmetall-konsernet for sin eksistens. Konsernet har hatt et langsiktig perspektiv, fastslår Thomas B. Nielsen (38), daglig leder ved Rheinmetall Norway på Nøtterøy i Vestfold.

SPÅR OVERSKUDD I ÅR: Thomas B. Nielsen, adm. direktør i Rheinmetall Norway. Foto: Frederik Ringnes/Forsvaret

Frem til 2017 het selskapet Vinghøg, og bedriften har røtter tilbake til 1950-tallet, da den var en mekanisk bedrift.

Etter en håndfull oppkjøp og fusjoner er selskapet i dag eid av Rheinmetall, Tysklands største forvarsindustrikonsern med 25.000 ansatte.

Har tapt 805 millioner kroner

I Norge har selskapet omtrent 70 ansatte, mot 110 i 2017. Selskapet arbeider ifølge bedriftens egne nettsider tett med forsvaret både i Norge og Sverige for å «utvikle kapasiteter for dagens og fremtidens behov».

Helt konkret har selskapet vært én flere leverandører til oppgradering av hærens CV90-kampvogner, som både Telemark bataljon og Panserbataljonen er utstyrt med.

De seneste årene har selskapet vært et tapssluk av de sjeldne. Det samlede resultatet siden tapene startet i 2013, er på minus 805 millioner kroner.

I samme periode er det foretatt kapitalinnskudd på nesten 687 millioner kroner til Rheinmetall Norway, opplyser Nielsen.

– Rheinmetall-konsernet har kontinuerlig støttet opp under driften, slik at kontraktsforpliktelsene er blitt overholdt. Konsernet har et langsiktig perspektiv på tysk-norsk forsvarsindustrielt samarbeid, understreker han.

Norge har hatt de svenske CV90-vognene siden 1994, og kontrakten om modernisering av 103 gamle samt innkjøp av syv nye kampvogner ble inngått i juni 2012.

Siden da har det ene problemet avløst det andre.

I august 2017, da tapene var kommet opp en en halv milliard kroner, sa Nielsen til Finansavisen at utsiktene så lysere ut.

– Vi har hatt store kontrakter, men de har dratt mye lengre ut i tid enn vi trodde, og det har utløst kostnader internt. Det positive er at vi nå har nådd et brytningspunkt, sa han.

Krangler med kunden

Men tapene fortsatte, og Teknisk Ukeblad har i flere artikler kastet lys over en konflikt Rheinmetall Norway og tyske Rheinmetall AG har gående med Forsvarsdepartementet.

Rheinmetall Norway (Mill. kr) 2019 2018 Driftsinntekter 250,4 118,5 Driftsresultat −19,3 −177,5 Resultat før skatt −15,9 −174,9 Årsresultat −15,9 −174,9 Eier: Rheinmetall AG

Rheinmetall Norway skulle levere sensorsystemet Vingtaqs, som brukes til observasjon, overvåkning og informasjonsinnhenting på taktisk nivå i et nettverksbasert forsvar.

Ifølge Teknisk Ukeblad har Forsvarsmateriell hevet kontrakten, men gyldigheten av denne termineringen er bestridt av motparten, Rheinmetall.

I dag har vi en meget sterk likviditet, og vi forventer et positivt årsresultat i år Thomas B. Nielsen, daglig leder i Rheinmetall

Ifølge samme magasin risikerer også Rheinmetall å punge ut for at Forsvaret skal kjøpe inn et annet system fra konkurrentene.

Saken er nå bragt inn for rettsvesenet.

– Stor operativ suksess

Nielsen vil ikke si noe om hvordan saken ser ut fra bedriftens side.

– Grunnet den pågående tvisten med Forsvarsmateriell ønsker ikke Rheinmetall Norway å kommentere dette inntil tvisten er løst, konstaterer han.

Han legger imidlertid til at bedriften har levert automatiserte bombekastersystemer gjennom Kongsberg Gruppen og BAE Systems Hägglunds, som leverer kampvognene til Forsvarsmateriell.

VIKTIG SYSTEM FOR FORSVARET: Norge har hatt de svenske CV90-vognene siden 1994, og kontrakten om modernisering av 103 gamle samt innkjøp av syv nye kampvogner ble inngått i juni 2012. Foto: Onar Digernes Aase / Forsvaret

– Disse systemene er integrert på CV90. Disse har hatt særdeles stor operativ suksess og tilfører det norske forsvaret en meget viktig taktisk fordel på stridsfeltet, hevder han.

For tiden jobber selskapet med det den kaller neste generasjons bombekastersystem, i 120 mm kaliber.

– Dette systemet har vekket mye interesse internasjonalt, og vi jobber med flere store kontrakter for øyeblikket, fastslår han.

Tror på overskudd i år

– Når skal dere tjene penger?

– De seneste årene har vi levert i henhold til plan, og i 2019 oppnådde vi en viktig milepæl ved å bli gjeldfrie samt at den underliggende driften var positiv. I dag har vi en meget sterk likviditet, og vi forventer et positivt årsresultat i år, svarer Nielsen.

– Hvordan ser veien til overskudd ut?

– Vi har stort fokus på et nettverk av gode samarbeidspartnere og underleverandører, og det merker vi godt effekten av. Med god politisk støtte har vi noen betydelige kontraktsmuligheter internasjonalt som vil styrke bedriften kraftig.

– Hvordan ser Rheinmetall Norway ut om fem år?

– Da vil vi ha en betydelig økt årlig omsetning og fortjeneste, primært gjennom leveranser av høyteknologiske systemer både nasjonalt og internasjonalt.