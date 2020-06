Philly Shipyard til himmels etter analyselekkasje

KRAFTIG KURSOPPGANG: Kjell Inge Røkke-dominerte Philly Shipyard spratt opp over 18 prosent tirsdag, etter at innholdet fra en positiv analyse ble lekket.

KRAFTIG KURSOPPGANG: Kjell Inge Røkke-dominerte Philly Shipyard spratt opp over 18 prosent tirsdag, etter at innholdet fra en positiv analyse ble lekket. Foto: Lise Åserud

Kjell Inge Røkke-dominerte Philly Shipyard har lenge stått med tomme ordrebøker og det har vært lite oppmerksomhet rundt aksjen.

I starten av april fikk skipsverftet en storordre fra det amerikanske forsvaret på minimum 6,3 milliarder kroner for bygging av to fartøy, samt opsjon på ytterligere tre fartøy som kan øke totalordren til 15 milliarder kroner.

Selskapet har ikke hatt analysedekning, men nå har Arctic Securities laget en intern presentasjon, som ikke er blitt publisert som en offentlig analyse ennå. I løpet av helgen har innholdet fra analysen imidlertid blitt lekket ut på sosiale medier, skriver nyhetsbrevet BørsXtra.

Stor oppside

I analysen kalkulerer Arctic Securities en «base-case» verdijustert egenkapital (NAV) på 269 kroner pr. aksje. Det er 270 prosent høyere enn fredagens sluttkurs.

Derfor er det kanskje ikke så rart at Philly Shipyard tirsdag steg 18,8 prosent til 85,80 kroner. Siden årsskiftet er kursen opp 100 prosent.

Arctic Securities mener selskapets kontanter pluss verdi av ordre for to fartøy dekker 62 kroner av aksjekursen. Utnyttes opsjonene stiger dette til 113 kroner, og ved ytterligere to års arbeid stiger verdien til 189 kroner.

Hvis man i tillegg bruker diskontert antatt terminalverdi på selskapet kommer tallknuserne frem til en NAV på henholdsvis 189, 269 og 362 kroner, alt ettersom hvor optimistisk man velger å være.