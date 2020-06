Nel-aksjen har doblet seg i år

Det lå i kortene at Nel-aksjen skulle fortsette himmelferden torsdag. Onsdag kveld sendte nemlig selskapet ut en børsmelding om en ordre med amerikanske Nikola på over 30 millioner dollar.

Dermed spratt aksjen opp nye 8,6 prosent til 17,26 kroner. Hittil i år har aksjekursen omtrent doblet seg, til tross for den seneste tidens coronauro.

Men det er ikke alle som klarer å regne seg frem til dagens verdsettelse av hydrogenselskapet på nesten 23 milliarder kroner. Én av dem er DNB Markets-analytiker Ole-Andreas Krohn:

– Dette er selvfølgelig positivt at Nel med denne bestillingen bekrefter tidligere avtaler med Nikola. Men spørsmålet er jo hva marginene blir på denne kontrakten.

Større prisfall enn ventet

Krohn viser til at Nel i dag selger elektrolysører som produseres ved fabrikken på Notodden for cirka én million dollar pr. megawatt. Elektrolysører bruker strøm til å splitte hydrogen ut av vann, og dette hydrogenet anses derfor som en del av den grønne omstillingen.

STIVT PRISET: DNB-analytiker Ole-Andreas Krohn spår kraftig fall i Nel-aksjen. Foto: Iván Kverme

Prisene Nel i dag oppnår på elektrolysørene er imidlertid ikke høye nok til at selskapet i dag går med overskudd.

Nel må tydeligvis ha en plan om å få kostnadene mer ned enn det de tidligere har signalisert Ole-Andreas Krohn, DNB Markets

Nel har imidlertid varslet at produksjonskapasiteten skal mangedobles i en ny fabrikk på Herøya, noe som også vil få kostnadene kraftig ned. Ut ifra signaler fra Nel-ledelsen har Krohn lagt til grunn at kostnadene kan halveres til rundt en halv million dollar pr. megawatt.

I kontrakten Nel annonserte onsdag kveld, er prisen Nikola må betale for elektrolysørene på rundt 352.000 dollar pr. megawatt.

– Prisfallet er større enn det jeg hadde sett for meg, sier Krohn.

– Nel må tydeligvis ha en plan om å få kostnadene mer ned enn det de tidligere har signalisert. Det må også til for at de skal tjene penger på dette, legger han til.

– Noen må ta støyten

DNB-analytikeren mener den store utfordringen for Nel og andre utstyrsleverandører er at hele bransjen snakker om at prisene må komme betydelig ned for at bruken av denne type grønn hydrogen skal ta seg opp.

Onsdag uttalte blant annet Statkraft-direktør Ulf Eriksen til Finansavisen at han forventer at prisen på elektrolysører vil falle med opptil 80 prosent i løpet av de neste fem til ti årene.

«Det er ingen grunn til at kostnadene for en elektrolysør skal være veldig mye høyere enn materialkostnaden,» sa han.

Når prisene kommer mye ned, er det noen som må ta støyten, mener Krohn i DNB:

– Jeg tror det blir leverandørene av utstyr, som Nel.

– Det er lett å trekke paralleller til hva som skjedde i solbransjen. Hvis prisene kommer så mye ned som alle aktørene spår, er det Nels kunder som tjener på dette. Det er de som i neste omgang må kunne tilby hydrogen til kommersielle betingelser til sine brukere, sier Krohn.

Salgsanbefalinger

DNB har en salgsanbefaling på Nel og et kursmål på 5 kroner. Pareto Securities har også en salgsanbefaling på aksjen, men er litt mer positive med et kursmål på 6 kroner.

Og også hos Pareto reageres det på de lave prisene som oppnås i kontraktene med Nikola. Meglerhuset viser til at Nikola tidligere har antydet en pris på rundt 455.000 dollar pr. megawatt.

«Selv om det er positivt (for kjøperne) at kostnadene på elektrolysører kommer ned, siden de da vil bli mer konkurransedyktige, tror vi at slike lave priser vil gjøre det vanskelig for Nel å gå med overskudd, skriver meglerhuset i en analyse,» ifølge Blooomberg.

Fem fyllestasjoner

Nels samarbeid med Nikola strekker seg tilbake til 2017.

Bak Nikola står Trevor Milton, en Las Vegas-født seriegründer som flere ganger er trukket frem som lastebilbransjens svar på Elon Musk.

Mens Musks Tesla har revolusjonert bilbransjen, satser Milton på hydrogendrevne lastebiler med en rekkevidde som skal overgå dagens dieselalternativer.

I den forbindelse planlegger Nikola å bygge flere hundre fyllestasjoner for hydrogen, og det er her Nels elektrolysører skal installeres. Da Nel for to år siden meldte om en gigantkontrakt på 448 elektrolysører og tilhørende fylleutstyr med Nikola til en verdi av flere milliarder kroner, spratt aksjekursen opp nesten 20 prosent til 3,47 kroner.

Siden den gang har aksjen tatt femgangeren.

Onsdagens ordre fra Nikola er på elektrolysører til bare fem av Nikolas mange planlagte fyllestasjoner.