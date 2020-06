Rakettvekst for Vinmonopolet

ØKER: Coronakrisen gir gode tider for Vinmonpolet. Her fra polet i Markveien på Grünerløkka.

ØKER: Coronakrisen gir gode tider for Vinmonpolet. Her fra polet i Markveien på Grünerløkka. Foto: NTB scanpix

Ved utgangen av mai har Vinmonopolets salg økt med 28 prosent hittil i år, målt mot samme periode i fjor. Det meste av veksten har kommet etter myndighetenes coronatiltak, som stengt taxfree-salg og fravær av grensehandel.

Bare i mai måned er salget opp med 44 prosent, hvor Viken fylke hadde størst omsetningsvekst med 71 prosent oppgang.

På landsbasis selger Vinmonopolet nå rundt 2,2 millioner liter pr. uke mot et gjennomsnittlig salg på snaut 1,6 millioner liter pr. uke i fjor.

Til sammenligning er siste uke før jul mest hektisk og da solgte Vinmonopolet 4,8 millioner liter i fjor.

– Vinmonopolets salg har økt etter coronautbruddet, men ikke mer enn forventet med tanke på at grensehandel, taxfree på ferger og flyplasser og skjenking på restauranter, barer og caféer for en stund har stoppet nesten helt opp, sier kommunikasjonssjef Jens Nordahl i Vinmonopolet.

Rødvin og hvitvin på kartong står for den største delen av salgsøkningen. For mange andre varekategorier er salget mer stabilt. Bestselgerlisten er relativt uforandret.

Flere kunder

Etter coronatiltakene ble innført har Vinmonopolet hatt gjennomsnittlig 750.000 kunder ukentlig, mot 660.000 kunder i samme periode i fjor. Kundeveksten er dermed på 16 prosent.

Salget fordeler seg jevnere gjennom dagen og mellom dagene enn før coronakrisen inntraff. Det innebærer flere kunder på dager som mandag og tirsdag og færre kunder i forbindelse med helgen.

Før coronaen bygget salget seg opp gjennom dagen til en topp mellom klokken 16 og 17. Et tydelig mønster nå er en vesentlig jevnere fordeling av kunder og liter gjennom dagen.

Vinmonopolet hevder at ikke alkoholkonsumet har gått opp under coronakrisen. De viser til en undersøkelse fra «Norsk koronamonitor», hvor 72 prosent av de spurte sier at alkoholkonsumet er uforandret etter koronatiltakene, 19 prosent oppgir redusert konsum, mens 9 prosent sier konsumet har økt.

Flytter på seg

Salget flytter seg dit folk oppholder seg. Noen hyttepol og pol i bysentrum går ned, mens pol nær svenskegrensen, bydelspol og pol der folk bor har økning.

– Coronaberedskapen vil nok bremse mye handelslekkasje en periode. Nå handler folk hjemme, der de bor og har hjemmekontor, sier Nordahl, og legger til:

– Ikke minst har en del pol i Østfold og andre grensenære strøk markert vekst. Her er salget pr innbygger i utgangspunktet lavt, og når grensen mot Sverige i praksis er stengt, er potensialet for vekst betydelig for disse butikkene.

Normalt kjøper folk cirka 2,2 liter pr. handel på Vinmonopolet, men nå er en gjennomsnittlig handel på rundt 3 liter.

– Vi tolker dette som rasjonell kundeatferd. For å luke vekk unødvendige handleturer har folk blitt flinkere til å planlegge innkjøpene sine. Kanskje har mange også blitt flinkere til å handle for andre, sier Nordahl.

Positivt for Arcus

Ikke akkurat uventet leverte vin- og brennevinprodusenten Arcus knallsterke regnskapstall i første kvartal. Vinsalget i Norge økte med 35,5 prosent til nesten 143 millioner kroner.

«Den største driveren bak veksten er naturligvis at taxfree-salget stoppet opp når flyene ble satt på bakken. I tillegg har du reiserestriksjoner til Sverige, som gjør at grensehandelen også er fraværende. Dermed må folk handle vin og brennevin på Vinmonopolet», uttalte konsernsjef Kenneth Hamnes i Arcus i forbindelse med kvartalsrapporten.

Mai-tallene fra Vinmonopolet indikerer at også andre kvartal blir sterkt for Arcus. Fredag ble aksjen omsatt for 40,30 kroner, og siden årsskiftet er kursen opp over 10 prosent.