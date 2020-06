Investerer i limledere til solcellepanel

HAMAR:

Industribedriften K. A. Rasmussen lager en rekke produkter med utgangspunkt i edelmetaller. I fjor økte selskapet omsetningen med 320 millioner kroner. Totalsalget endte i overkant av 1,4 milliarder kroner, noe som var 29 prosent mer enn i 2018.

35 millioner sto igjen på bunnlinjen, en forbedring på 41 prosent fra året før.

Nytt oppkjøp

Men selskapet med hovedkontor på Hamar skal bli større, og det skjer blant annet gjennom oppkjøp. I fjor sikret de seg 33 prosent av aksjene i bedriften Conpart.

– De lager partikler som gjør lim ledende. Ved å belegge plastkuler med sølv, kan man lede elektrisitet på en flate som bare er 0,2 mm tykk, sier Torodd Rande, konsernsjef i K. A. Rasmussen.

– Og hva brukes produktet til?

– Hovedsakelig til solcellepaneler. Ved å bruke ledende lim, kan panelene legges butt i butt. Da får man 15 prosent større areal og dermed høyere energiproduksjon, sier Rande.

Det vanlige har vært å lodde platene sammen med bly, men det er miljøforurensende og man har ikke hatt noen god erstatning for det tidligere. Rande ser for seg at teknologien med ledende lim også kan brukes i andre bransjer, slik som bilindustrien.

Conpart holder til på Lillestrøm og hadde i 2018 en omsetning på 15 millioner kroner. Partene er enige om å holde salgssummen for aksjene for seg selv.

PÅ STIGENDE KURS: Konsernsjef Torodd Rande i K. A. Rasmussen på Hamar opplever økt omsetningen når gullprisen skyter i været. Foto: OLIVER ORSKAUG

Overtok konkurrent

For to år siden kjøpte Hamar-bedriften selskapet Nogusra, som har levert utstyr og metaller til norske gullsmeder og tannteknikere i flere tiår.

Rande har ansett Nogusra som sin største konkurrent i Norge, og betegner oppkjøpet som meget vellykket.

– Alle som driver med industri vet at om man får volum, og man har dekket sine faste kostnader fra før, så blir det penger på bunn, sier Rande.

Han antyder at virksomheten til Nogusra bidro med en inntektsvekst på 80-90 millioner kroner i K. A. Rasmussens konserntall for 2019.

Stigende gullpris

Gullprisene har steget kraftig etter at coronaviruset spredte seg globalt. Men prisveksten på det edle metallet startet strengt tatt allerede i fjor, noe man kan spore i regnskapstallene.

K. A. Rasmussen spekulerer aldri i gull eller andre metaller, men hegder det de kjøper og bruker.

– Dermed er vi ikke eksponert for de brå svingningene i metallprisene i særlig grad. Er man det, risikerer man å svi av hele årsresultatet på kort tid - om man er uheldig.

– Men når gull blir dyrere, merker jo dere det også, tross hegding?

– Ja, volumet øker jo i kroner, selv om det ikke nødvendig gjør det i kilo, sier Rande.

K. A. RASMUSSEN - 2019 (Mill. kr) 2019 2018 Driftsinntekter 1.435 1.115 Driftsresultat 52,4 38 Resultat før skatt 34,9 24,7 Årsresultat 25,9 18,1

Corona-trøbbel i Belgia

Han regner med fortsatt positiv utvikling i år, men de siste måneders økonomiske turbulens, med nedstengning av samfunnet og sosial distansering, merkes også i K. A. Rasmussen.

Selskapet produserer og selger bestikk i stål og sølv for mellom 150 og 160 millioner kroner i året, og det markedet har nærmest kollapset.

– Vi er storleverandør av bestikk til hotell- og restaurantnæringen i hele Europa. Siden de bransjene er hardt rammet av coronakrisen, så har det også påvirket oss, og spesielt virksomheten vår i Belgia.

Rande antyder en omsetningssvikt på 95 prosent de siste månedene.

– Vi har stanset importen av varer fra Kina til Belgia, og driver virksomheten på et absolutt minimum med de varene vi allerede har på lager.

BESTIKKSALGET FALT: K. A. Rasmussen selger bestikk til hoteller og restauranter for over 150 millioner kroner årlig. Nå har salget stanset opp, på grunn av coronakrisen. Foto: Hilde Oreld

Moms på gullbarrer

Men corona er ikke bare negativt, ifølge Rande.

– Vi merker at flere i Sverige og Finland kjøper mer gull som en investering, derbarrer ikke er momsbelagt.

I Norge må K. A. Rasmussen legge på moms når de selger gullbarrer, men ikke når de selger gullmynter. Det gjør at det tidvis er vanskelig å oppdrive mynter.

K. A. Rasmussen jobber derfor nå med en løsning hvor norske investorer kan kjøpe gullbarrer som oppbevares i hvelv i utlandet, hvor barrene ikke er momsbelagt.



– Momsen aktiveres bare om man fører gullet inn i Norge, men det er ikke noe man behøver å gjøre, sier Rande.

Folk selger gullet sitt

Siden gullprisen har økt, har mange solgt gull de har i skuffer og skap til K. A. Rasmussen.

– Det gir oss økte volumer, sier Rande.

– Så dere merker ikke coronakrisen like hardt som andre.

– Alt i alt gjør vi ikke det. Noe går nå mer i pluss enn før, mens noe annet går i minus.

– Hva med virksomheten i Belgia?

– Vi regner med at ting kommer til å gå opp igjen, vi når det skjer, vet vi ikke. Det kan gå seks måneder eller tolv, før vi er i full drift igjen. Så får vi bare holde ut i mellomtiden, sier Rande.