Hexagon Composites med ny storkontrakt i USA etter sterk uke på Oslo Børs

OPP 35 PROSENT SENESTE UKE: Hexagon Composites, her ved konsernsjef Jon Erik Engeset. Foto: Eivind Yggeseth

Etter en kursoppgang på 35 prosent på Oslo Børs har Hexagon Composites kronet sin gode uke med å melde om en ny, stor kontrakt i USA.

Datterselskapet Hexagon Mobile Pipeline er tildelt en kontrakt av Xpress Natural Gas (XNG) for transportmodulen Titan 53.

Verdien oppgis til 7,3 millioner dollar, eller cirka 70 millioner kroner.

70 MILL.: Hexagon Composites skal levere gasstransportmoduler for 70 millioner kroner. Foto: Hexagon Composites

Levering vil finne sted i fjerde kvartal i år.

16 meter lang

Avtalen omtales som strategisk og betydelig. Den inneholder også opsjoner for ytterligere kjøp og leie til utgangen av 2021.

Gasstransportmodulen Titan 53 ble lansert i 2018 som verdens største gassbeholder av sin type. Den er 53 fot lang, som tilsvarer drøyt 16 meter.

XNG skal bruke den til frakt av gass til samfunn og bedrifter som ikke har tilstrekkelig adgang til USAs rørnettverk.



XNG-sjef John Nahill forklarer bestillingen med at selskapet kan betjene sine kunder mer effektivt, med færre lastebiler og mindre kjøring.

Flere avtaler denne uken

Onsdag meldte Hexagon Composites om en Toyota-kontrakt for datterselskapet Hexagon Purus, for levering av hydrogensystemer verdt 1 million dollar til nye lastebiler.

Og fredag kveld denne uken meldte Hexagon om en avtale for virksomhetsområdet Agility Fuel Solutions. Denne avtalen er inngått med en global logistikkunde og omfatter levering av drivstoffsystemer for komprimert naturgass (CNG) beregnet for mellomstore og store lastebiler.

Logistikkunden har i forbindelse med avtalen lagt inn en første ordre verdt 2,2 millioner dollar, cirka 20 millioner kroner, men Hexagon regner med at det blir flere bestillinger.

Opp, opp, opp, opp

Hexagon-aksjen innledet denne uken med en kursoppgang på 3,7 prosent tirsdag, ettersom Oslo Børs var stengt mandag.

Onsdag steg aksjen nye 5,4 prosent.

Torsdag og fredag ble det ytterligere fart på aksjen, da den steg henholdsvis 8,9 og 13,4 prosent på Oslo Børs.



Med sin oppgang på 35 prosent er Hexagon Composites blant de ti aksjene på Oslo Børs som har steget mest den seneste uken.

Hittil i år er Hexagon Composites imidlertid opp bare 2,1 prosent på Oslo Børs. Og aksjen ligger drøyt 9 prosent under kursnivået på samme tid i fjor.

Selskapets markedsverdi ligger nå på drøyt 6,7 milliarder kroner.