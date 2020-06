Ny partner på plass for Freyr

I fjor lanserte Freyr planene om å bygge en gigantisk batterifabrikk i Mo i Rana. Investeringsrammen for fabrikken, sammen med en tilhørende vindpark, kan bli på opp mot svimlende 40 milliarder kroner.

Noen måneder senere innledet Freyr et samarbeid med Siemens, som skal bistå med ekspertise innen automasjon og digitalisering samt systemer for elektrisk infrastruktur.

I april kom så en avtale med Metier OEC på plass. Det internasjonale konsulentselskapet, med 5.500 ansatte, skal bidra med prosjektledelse for byggingen av fabrikken.

Nå har Freyr også inngått en avtale med konsulentselskapet Umlaut for tjenester knyttet til konseptutvikling, planlegging og prosjektering.

Byggstart for batterifabrikken er planlagt i 2021.

Faller på plass

– Vi jobber for fullt med å sikre kvalitet i hvert ledd av battericelleproduksjonen og fabrikken vi planlegger. Umlaut har batteriteknologi som spesialfelt og er en global virksomhet hjemmehørende i bilnasjonen Tyskland. Med Umlaut ombord i prosjektet bygger vi et stadig sterke lag for å gjennomføre våre planer, sier drift- og utbyggingsdirektør Einar Kilde i Freyr i en kommentar.

LANG ERFARING: Drift- og utbyggingsdirektør Einar Kilde i Freyr har tidligere jobbet i blant annet REC, Statoil og Hydro. Foto: Freyr

Det tyske konsulent- og ingeniørselskaper har totalt 4.500 eksperter og ingeniører, fordelt på over 50 kontorer rundt omkring i verden. I fjor hadde selskapet inntekter på over 400 millioner euro.

Freyr har tidligere også signert rammeavtaler med Norconsult og Rambøll.

– Verdikjeden fra råvare til ferdig produkt, begynner å falle på plass. I tillegg til våre allerede inngåtte råvare- og teknologiavtaler for både mineraler, kjemi og utstyr, er altså prosjektledelse for byggingen med anerkjente konsulentselskap nå komplettert, sier Kilde.

Ansetter nøkkelpersoner

«På et eller annet tidspunkt må vi i Norge tenke på hva vi skal leve av etter oljen, og batteriproduksjon gir oss en unik mulighet. Dette er komplekse og energiintensive produksjonsprosesser som passer oss godt,» sa adm. direktør Tom Einar Jensen til Finansavisen for to måneder siden.

NY AVTALE: Adm. direktør Tom Einar Jensen i Freyr har inngått en rekke avtaler med store, internasjonale selskaper. Foto: Freyr

«Norge har 100 års erfaring med å videreforedle fornybar kraft til bærekraftige produkter. Det er derfor ingen grunn til at Norge ikke kan bli verdensledende på dette. Her kan vi utnytte vår høykompetente arbeidskraft i en sektor som for tiden har en umettelig etterspørsel,» la han til.

Nylig ble det også kjent at Freyr har ansatt Ryuta Kawaguchi som teknologidirektør. Kawaguchi hadde tidligere det tekniske ansvaret for batteriløsningene i Dysons satsing på elbiler. Japaneren har også hatt forskjellige lederstillinger i Nissan, med ansvar for utviklingen av batteriteknologien på Nissan Leaf og andre elbilmodeller.

– Vi har flere pågående rekrutteringsprosesser. Det er internasjonal rift om batterispesialister, men vi ser at vårt konsept og forretningsmodell, kombinert med fordelaktige forhold for battericelleproduksjon i Norge, gjør at vi tiltrekker oss svært gode kandidater og partnere. Vi vil offentliggjøre nye rekrutteringer i tiden fremover, akkurat som selskapet offentliggjør nye partnerskap, sier Jensen.

Frem mot forventet byggestart, har Jensen tidligere sagt at organisasjonen skal øke fra dagens nivå på 20 personer til cirka 80 personer. Freyr trenger dessuten 300 millioner kroner i finansiering i denne perioden.