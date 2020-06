British American Tobacco nedjusterer forventningene

FÆRRE REISER, FÆRRE KJØPER: Kent, Lucky Strike og Camel er alle under British American Tobacco.

FÆRRE REISER, FÆRRE KJØPER: Kent, Lucky Strike og Camel er alle under British American Tobacco. Foto: Dreamstime

Verdens nest største tobakksprodusent, British American Tobacco, nedjusterer guidingen for året. Nedjusteringen kommer etter et fall i salget på 3 prosent som en følge av færre internasjonale reiser, skriver Reuters.

Nå ser tobakksprodusenten for seg en vekst på mellom 1 til 3 prosent for 2020. Tidligere prognoser så for seg en omsetningsvekst på mellom 3 og 5 prosent.

British American Tobacco meldte i mars at de var upåvirket av virusutbruddet, men at de fulgte med på situasjonen.

Aksjen er ned 4,85 prosent hittil i år.