Nytt milliardlån til Vard

Det er tøffe tider i skipsbyggingsindustrien i Norge. Bortfallet av nye bestillinger på offshore serviceskip og nedturen i ekspedisjonscruise i kjølvannet av corona-pandemien har skapt en dramatisk situasjon.

Det gjelder også for den største aktøren, Vard Group, som har sine tre gjenværende norske skipsverft i Møre og Romsdal.

Vards eier, den italienske verftsgruppen Fincantieri, stiller imidlertid opp og bidrar med et lån på 290 millioner euro, tilsvarende 3.050 millioner kroner. Det fremgår av en meldepliktig avtale som ble registrert i Brønnøysund for få dager siden. Nettavisen Nett.no omtalte avtalen først.

Slipper renter og avdrag

I redegjørelsen opplyses det at styret i Vard har fremforhandlet låneavtalen med Fincantieri Oil & Gas S.p.A.

Det nye lånet skal benyttes til å refinansiere en eksisterende lånefasilitet fra Fincantieri på 200 millioner euro foruten å bidra til å dekke selskapets generelle kapitalbehov.

Det er ikke lagt opp til at Vard skal betale renter eller avdrag, og det nye lånet har heller ingen forfallsdato.

Ifølge redegjørelsen forfaller lånet bare dersom den norske verftsgruppen er i stand til å betale aksjeutbytte eller selv skulle ønske å nedbetale på gjelden.

Vard stiller ingen sikkerhet for lånet overfor långiveren. Gjelden til Fincantieri er underordnet all annen gjeld i Vard Group.

«Avtalen er tenkt inngått som følge av den finansielle situasjonen i selskapet, hvor selskapet har opplevd negative resultater som følge av den generelle markedsutviklingen», skriver styret i redegjørelsen.

Eneste alternativ

Det vises til at Vards finansielle posisjon gjør det svært vanskelig å få lån fra vanlige kredittinstitusjoner. Styret legger til grunn at ny egenkapital eller lån fra Fincantieri på avtalens vilkår fremstår som det eneste reelle alternativet for å styrke selskapets finansielle situasjon tilsvarende det som nå skjer.

Fordelen for Fincantieri er at verdien av den italienske eierens tidligere investering i Vard-gruppen vedlikeholdes og at det tilrettelegges for fremtidige utbyttemuligheter, heter det.

Styret mener at milliardlånet ut fra innholdet i låneavtalen langt på vei kan likestilles med ny egenkapital.

Senest ifjor sommer bladde det italienske konsernet opp med et nytt lån på 900 millioner kroner og like mye i egenkapital til den norske verftsgruppen.

Både i 2015 og 2017 konverterte Fincantieri deler av konserngjelden som Vard hadde til morselskapet til egenkapital. I 2015 ble egenkapitalen styrket med 841 millioner kroner på denne måten og i 2017 med 535 millioner kroner.

Ved utgangen av 2018, det siste året Vard har sendt komplett regnskap for til Brønnøysundregistrene, var den bokførte egenkapitalen negativ med 963 millioner kroner.