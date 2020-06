Norwegian Crystals vil hente minst 30 millioner i rettet emisjon

Det OTC-noterte solenergiselskapet Norwegian Crystals har kunngjort en rettet emisjon på mellom 30 og 45 millioner kroner. Mellom 15 og 30 millioner nye aksjer vil bli utstedt i emisjonen.

Tegningskurs og endelig antall aksjer som utstedes, vil bli definert i bokbyggingsperioden, som er i gang og vil vare til 17. juni klokken 16.30.

Indikativt kursintervall oppgis nå til mellom 1,50 og 2,00 kroner. Da kapitalforhøyelsen ble varslet i slutten av mai, ble det antydet en kurs på 3,00 kroner, men presisert at tilretteleggerne kunne tilpasse kursen for å sikre nok interesse til at selskapet får tak i 30 millioner kroner.

Clarksons Platou Securities og DNB Markets er engasjert som tilretteleggere for emisjonen.

Selskapet opplyser at det vil bruke midlene fra emisjonen til å investere i nytt utstyr og å oppgradere nåværende utstyr, samt til generelle selskapsformål.

Norwegian Crystals-sjef Gøran Bye sa til Finansavisen tidligere i år at selskapet har mer enn nok kunder til sine produkter, men at det ikke har midler til å produsere for fullt.

Likviditetsbehov

I begynnelsen av april kom Norwegian Crystals med årsrapport for 2019 samt regnskap for første kvartal.

Samlet driftsresultat før av- og nedskrivninger (ebitda) i fjor var på minus 81,1 millioner kroner. I første kvartal viste ebitda-resultatet ytterligere 11,6 millioner i minus.

Samtidig opplyste selskapet om økt etterspørsel, og at det behøvde mer likviditet til å kunne utvide produksjonen.

En rekke utsettelser

I mai foreslo Norwegian Crystals en kortsiktig likviditetsforsterkning, som måtte finne sted innen 18. mai.

Ellers ville ikke ledelsen og styret se andre alternativer for selskapet enn insolvensbehandling.

19. mai ble fristen for en kortsiktig likviditetsforsterkning skjøvet til 20. mai. 20. mai ble fristen skjøvet igjen, til 25. mai. 25. mai ble fristen atter en gang skjøvet, til 26. mai.

26. mai meldte Norwegian Crystals at selskapet avventet endelig tilbakemelding fra en motpart, og at fristen enda en gang ble skjøvet, til 27. mai.

Først da, 27. mai, kunne Norwegian Crystals meddele at forslaget om en kortsiktig likviditetsforsterkning var godkjent av kreditorer og aksjonærer, og at styret hadde besluttet en kapitalinnsprøytning på minst 30 millioner.