En halv milliard på Fredly og Spetalen

Da Kongsberg Automotive (KOA) i forrige uke hadde et informasjonsmøte om selskapets refinansiering, sa konsernsjef Henning E. Jensen at interessen i emisjonen hadde vært stor. Deretter la han til:

– Samtidig var det en veldig stor prisdisiplin hos investorene. Det medførte at emisjonskursen ble satt så lavt som 10 øre.

PRISDISIPLIN: Konsernsjef Henning E. Jensen i Kongsberg Automotive. Foto: Eivind Yggeseth

På mandagens ekstraordinære generalforsamling ble kapitalutvidelsen godkjent. Ikke lenge etterpå begynte flaggemeldingene å tikke inn.

To av dem som var med på å presse ned emisjonskursen, var Øystein Stray Spetalen og Arne Fredly. Begge kjøpte 740 millioner aksjer i kapitalutvidelsen, og har nærmere 10 prosent av aksjene i bildelprodusenten.

Med en emisjonskurs på 10 øre har de to investorene kjøpt aksjer for 74 millioner kroner. Like før børsslutt mandag ble KOA-aksjen handlet til over 0,70 kroner, eller mer enn 600 prosent høyere enn det Spetalen og Fredly kjøpte aksjene for.

Begge har dermed en urealisert gevinst på nærmere en halv milliard kroner.

Kraftig kurshopp

Ifølge konsernsjef Jensen hadde mer enn 80 prosent av boken en prising på 10 øre, da emisjonskursen skulle settes for noen uker siden. Cirka 10 prosent ville delta på det han omtalte som «hva-nå-enn prisingen blir», mens resten lå marginalt høyere enn det emisjonskursen endte på.

«Den kursen sier egentlig veldig lite om verdsettelsen av selskapet. Den sier bare at når nye penger kommer inn, så dominerer disse. Det er selvfølgelig veldig utvannende for eksisterende aksjonærer, og derfor kommer vi til å foreta en reparasjonsemisjon,» sa Jensen.

At 10 øre pr. aksje ikke ga et riktig bilde av verdiene i Kongsberg Automotive, skjønte tydeligvis også Fredly og Spetalen.

Finansavisen ringte begge to i går ettermiddag. Vi fikk ikke kontakt med Spetalen, mens Fredly var opptatt med lunsj.

På en knallrød børs mandag, var KOA-aksjen et av få lyspunkter, med en oppgang på 6,2 prosent like før stenging.

Aksjen tok for alvor fyr etter at flaggemeldingene fra Fredly og Spetalen ble sendt ut.

Investerer sammen

De to stjerneinvestorene kjenner hverandre godt fra en rekke selskaper på Oslo Børs.

STORAKSJONÆR: Investor Arne Fredly har kjøpt nesten 10 prosent av aksjene i Kongsberg Automotive. Foto: Iván Kverme

I slutten av mars skrev Finansavisen om den kraftige kursoppgangen i Vistin Pharma, etter at medisinske tidsskrifter i USA har publisert forskningsartikler som tilsier at legemiddelet metformin kan kurere coronaviruset.

Den gangen var Spetalen største aksjonær i selskapet, mens Fredly også var høyt oppe på aksjonærlisten.

I begynnelsen av april deltok begge da det ble gjennomført en emisjon i børsskallet Hidden Solution.

De var også i en periode svært aktive i Pareto Bank, hvor Spetalen i romjulen kjøpte aksjer i nisjebanken for rundt 100 millioner kroner. Da hadde Fredly allerede lagt planer om å mangedoble utbyttet og vrake Pareto Bank-navnet for å få frem verdiene i banken.

«Øystein Stray Spetalen er enig med meg, og jeg har store planer for Pareto Bank. Det skal bli en utbytteaksje som kan prises mye høyere», sa Fredly til Finansavisen i starten av januar.

I april forsvant imidlertid Spetalen ut av aksjonærlisten i Pareto Bank. Da hadde han tydeligvis funnet ut at det beste var å sitte på kontanter.

«Hans eneste aktive investeringer på Oslo Børs er børsskallet Hiddn Solutions, farmasiselskapet Vistin Pharma og rederiet S.D. Standard Drilling, hvor han sitter med verdier for henholdsvis 46, 56 og 106 millioner kroner,» skrev Finansavisen.