Svenske Volvo nedbemanner som følge av coronakrisen – rundt 4.100 må gå

CORONAEN TYNGER: Her Volvo-lastebiler klare for frakt fra Japan. Foto: Bloomberg

Det svenske Volvo-konsernet har tirsdag kunngjort at det vil redusere antallet kontoransatte verden rundt med rundt 4.100 i løpet av andre halvår i år.

Konsulenter vil utgjøre rundt 15 prosent av kuttene, opplyser konsernet.

Rundt 1.250 av stillingene som kuttes, er i Sverige.

Volvo viser til coronakrisen og at denne ventes å ha negative effekter på den økonomiske aktiviteten i mange av gruppens største markeder både på kort og mellomlang sikt.

Krisepakker reduserer kuttene

I en pressemelding opplyser konsernet at coronapandemien og de globale tiltakene som er gjort for å bekjempe den, har ført til en markedssituasjon som påvirker deres bransje kraftig, inkludert lavere etterspørsel.

«Vi må fortsette å tilpasse vår organisasjon deretter», heter det fra Volvos toppsjef, Martin Lundstedt. Han tilføyer at Volvo parallelt vil intensivere kompetanseendringer som behøves med hensyn til nye teknologier og forretningsmodeller.

Samtidig legger Volvo til at det ville blitt nødvendig med større bemanningskutt om det ikke var for de ulike statlige krisepakkene, som har åpnet for midlertidig permittering og andre, lignende tiltak.

Volvo AB er blant Sveriges største bedrifter, og produserer lastebiler, busser, motorer og anleggsmaskiner, blant annet. Personbilprodusenten Volvo inngår ikke i Volvo AB, men eies av kinesiske Geely.