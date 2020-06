Norske Skog spår kostnadrevolusjon med ny emballasjeproduksjon

Konsernsjef Sven Ombudstvedt mener at Norske Skog vil bli markedsledende med de nye maskinene som de har valgt ut for konvertering til emballasjeproduksjon. Det sier han på under en investorpresentasjon onsdag, skriver TDN Direkt

– Vi vil være på 10. plass i Europa i form av størrelse, men vil være topp 1 eller 2 i form av kostnader, sier Ombudstvedt.

Ifølge TDN Direkt er emballasjemarkedet i Europa på 25 millioner tonn årlig, og ennå ser Norske Skog en årlig vekst i etterspørselen på 2 prosent. Ombudtsvedt er ikke urolig for finansieringen, og mener selskapet har konstruktive samtaler med både banker og kredittagenter.

– Vi ser fra andre prosjekter at dette kan finansieres til en ganske lav kostnad. Vi tror ambisjonen er svært realistisk å levere på, sier han.

Norske Skog planlegger å investere cirka 350 millioner euro i konverteringsprosjektene over en 18-måneders periode, som begynner i andre halvår 2021.