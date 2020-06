Emisjonsflopp for solenergiselskapet Norwegian Crystals

Investorene kaster seg over alt av selskaper med en grønn profil. Det er ikke tilfellet for solenergiselskapet Norwegian Crystals som den 10. juni annonserte at det planla en kapitalinnhenting på mellom 30 og 45 millioner kroner.

Det endte med nederlag og i en børsmelding onsdag ettermiddag skriver selskapet at emisjonen gikk i vasken, «til tross for interesse». Derfor er det blitt besluttet å avlyse kapitalinnhentingen.

Men Norwegian Crystals gir seg ikke med det første. Selskapet vil fortsette prosessen med et begrenset antall større investorer, som har bedt om mer tid til å vurdere tilbudet.

Måtte dumpe kursen

Norwegian Crystals er notert på OTC-listen og prises til 78 millioner kroner. Det er tilnærmet ingen handel i aksjen og onsdag sto aksjekursen i 3 kroner. Til sammenligning var aksjen omsatt for 82 kroner i 2018.

Clarksons Platou Securities og DNB Markets har jaktet penger til en kurs på mellom 1,5 og 2 kroner. Da emisjonen ble kjent i slutten av mai ble det imidlertid antydet en kurs på 3 kroner.

En aksjekurs på 1,5 kroner impliserer en prising på 39 millioner kroner før penger, noe som må anses som svært lavt. Det vitner om at investorene ikke virker spesielt begeistret for selskapets planer.

Provenyet fra emisjonen skulle etter planen brukes til å investere i nytt utstyr og oppgradere nåværende utstyr, samt til generelle selskapsformål.

Stort tapssluk

Siden oppstarten i 2012 har Norwegian Crystals tapt 780 millioner kroner og i fjor var tapet på 164 millioner kroner.

«I 2019 holdt vi på med restrukturering av selskapet, og det bærer regnskapet preg av», uttalte adm. direktør Gøran Bye til Finansavisen i midten av april.

Norwegian Crystals har spesialisert seg på å produsere monokrystallinske ingoter og wafere. Monokrystallinske komponenter i solenergisektoren er ikke like hardt rammet som det mer utbredte multikrystallinske markedet.

Monokrystallinsk materiale er noe dyrere og produsere, men har også en god del høyere effektivitet.



Til Finansavisen har Bye uttalt at selskapet har mer enn nok kunder til å kjøpe deres produkter, men at det ikke har midler til å produsere for fullt. I første kvartal var kapasitetsutnyttelsen på rundt 20 prosent.