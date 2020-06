Enorm ekstrakostnad for Norsk Hydro etter Statnett-endringer

Statnett har de senere årene justert nivået på nettariffen. Det medfører en ekstrakostnad på 250 mill. kroner for Norsk Hydro, melder TDN Direkt.

Torsdag vedtok Statnetts styre en ny modell som medfører at de norske metallverkene vil få en årlig ekstrakostnad på en kvart milliard kroner fra 2022 sammenlignet med modellen fra 2015-2018.

– Det er et paradoks at store EU-land som Tyskland og Frankrike sikrer sin industri rammevilkår som gjør det mulig å konkurrere globalt, mens vi i Norge gjør det motsatte og svekker vår konkurranseevne, sier Ola Sæter, direktør for Hydros metallverk i en kommentar.

– Vi har investert milliarder de siste årene for å utvikle våre norske metallverk. Dette har vært basert på en fremtidstro for norsk aluminium som et viktig bidrag til det grønne skiftet og en forventning om at de rammebetingelsene som har gjort det mulig, ville videreføres, sier Sæter.