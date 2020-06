Aker Biomarine overtegnet

OVERTEGNET: Administrerende direktør Matts Johansen i Aker BioMarine har grunn til å smile etter at den rettede emisjonen ble meldt overtegnet fredag kveld.

OVERTEGNET: Administrerende direktør Matts Johansen i Aker BioMarine har grunn til å smile etter at den rettede emisjonen ble meldt overtegnet fredag kveld. Foto: Aker BioMarine

Aker ASA melder fredag kveld at det er blitt informert om tilretteleggerne har fått inn så mange tegninger at den rettede emisjonen er overtegnet.

Planen var at at tegningsperioden skulle avsluttes den 26. juni kl. 16:30, men selskapet melder nå at tegningsperioden kan bli forkortet.

Tilretteleggerne var Arctic Securities AS, DNB Markets og Oslo-avdelingen til Skandinaviska Enskilda Banken AB. Advokatfirmaet Schjødt AS er juridisk rådgiver for Aker.