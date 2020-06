Ureaprisen fortsetter å stige

Ureaprisene har steget denne uken støttet av lavere eksportvolumer fra Kina og er nå på 235 dollar pr. tonn. Den neste pristesten for ureamarkedet er det indiske anbudet.

«Dersom ikke Kina deltar med store volumer vil det være positivt for andre tilbydere, inkludert tradere med longposisjoner i Svartehavet og Midtøsten. Det vil også kunne fjerne bekymringer om at prisene har steget for mye for raskt, særlig i Nord-Afrika», skriver Pareto Securities, ifølge TDN Direkt.

Dette er det tredje anbudet i den pågående indiske anbudskampanjen og over de to seneste anbudene har landet sikret seg 1,1 millioner tonn med urea.

De neste forespørslene i anbudet er ventet i dag, men Pareto Securities tror ikke det vil komme detaljer rundt prisene riktig ennå.

Høy likviditet

ADM påpeker at det er høy likviditet i markedet, noe som indikerer et generelt bullish syn på markedssentimentet globalt.

«Tilbud- og etterspørselsdynamikkene har endret seg ettersom industriell etterspørsel for ureaprodukter har steget igjen», skriver de i en oppdatering.

Kepler Cheuvreux har tidligere denne uken vist til sterk brasiliansk eksport som en driver til det positive momentumet i ureamarkedet.

Ifølge meglerhuset tyder brasiliansk importstatistikk for april og mai på en økning på 40 prosent sammenlignet med foregående år, noe som innebærer sterke Yara-volumer i andre kvartal. Meglerhuset har en kjøpsanbefaling og kursmål 380 kroner.