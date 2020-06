Hever kursmålet i børskjempe

Meglerhuset ABG Sundal Collier oppjusterer kursmålet på Yara-aksjen til 400 kroner fra tidligere 375 kroner, og gjentar dermed kjøpsanbefalingen. Det fremgår av en analyse fra meglerhuset mandag melder TDN Direkt.

Venter bedre EBITDA

ABG Sundal Collier ser en EBITDA fra Yara i andre kvartal 2020 på 550 millioner dollar, sammenlignet med Infront-konsensus på 588 millioner dollar. Avviket kommer fra et mer forsiktig syn på volumer gitt sterke leveringstall for gjødsel i første kvartal og at den nåværende situasjonen globalt rammer leveringer til industrien. Samtidig oppjusteres EBITDA-estimatene for 2020-2022 med 3-4 prosent.

Økt utbyttepotensial

Videre ser meglerhuset et økt utbyttepotensial fra sluttføring av Qafco-transaksjonen til omlag 85 kroner per aksje over normal utbyttedistribusjon for estimatene i 2020-2022.

Yara-aksjen er i skrivende stund ned 0,30 prosent til 363,90 kroner. Dermed representerer det nye kursmålet en oppside på 10 prosent.