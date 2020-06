Mer jobb for Veidekke

Veidekkes datterselskap Seby AS og Undervisningsbygg Oslo KF har inngått kontrakt om tilbygg og rehabilitering av Bakås skole på Ellingsrud i Oslo, det fremgår av en børsmelding.

Kontrakten beløper seg til 166 millioner kroner, og prosjektet er et ambisiøst miljøprosjekt som tar sikte på å være en fossilfri byggeplass.

- Vi ser fram til å ta fatt på et spennende skoleprosjekt for Undervisningsbygg, det å bygge gode skoler er jo noe av det mest meningsfulle vi som entreprenører kan gjøre. De bærekraftige løsningene i alle fasene av byggeprosjektet er i tråd med Seby og Veidekkes miljøambisjoner, sier daglig leder Bjørn Ove Liavaag i Seby AS.

Veidekke-aksjen er i skrivende stund ned 0,52 prosent til 114,40 kroner.