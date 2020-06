Aker Biomarine ble flere ganger overtegnet

Den rettede emisjonen i Aker Biomarine var flere ganger overtegnet da fristen gikk ut onsdag 24. juni, opplyses det i en børsmelding.

Selskapet har nå hentet et bruttoproveny på 225 millioner dollar, tilsvarende ca. 2,15 milliarder kroner, gjennom utstedelse av 18.532.542 aksjer til en kurs på 115,85 kroner.

Emisjonen har ifølge melding tiltrukket seg det selskapet omtaler som høykvalitetsinvestorer i Norden og internasjonalt.

Aker Biomarine planlegger å bruke bruttoprovenyet til å styrke balansen, inkludert å tilbakebetale et aksjonærlån til Aker på omtrent 90 millioner dollar pluss påløpte renter, øke fleksibiliteten for vekstinvesteringer, samt for generelle selskapsformål.