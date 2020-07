Havyard utsetter årsrapporten og generalforsamlingen igjen

Det norske skipsteknologiselskapet utsetter årsrapproten for 2019 nok en gang, fremgår det av en børsmelding. Selskapet har nå meldt om utsettelse to ganger den siste måneden.

«Årsrapport for 2019 var planlagt offentliggjort 30. juni 2020 med generalforsamling 21. juli 2020. Som følge av usikkerhet ved enkelte vurderingsposter knyttet til gjeldsforhandling i datterselskapet Havyard Ship Technology AS (jfr. børsmelding av 11. februar 2020), har styret besluttet å utsette offentliggjøring av årsrapporten for 2019 til 3. juli 2020, samt å utsette ordinær generalforsamling til 24. juli 2020» heter det i børsmeldingen.



Utsatt flere ganger

Planen var å først offentliggjøre rapporten 10. juni, og å avholde generalforsamling 3. juli, før selskapet meldte om utsettelse til 30.juni og 21.juli for de to respektive hendelsene. Dette var etter at konsernet opplyste at det hadde besluttet å utsette offentliggjøringen av årsrapporten for 2019 i slutten av april.

Den ordinære generalforsamlingen var opprinnelig planlagt å bli avholdt 28. mai, men ble da skjøvet til 3. juli.