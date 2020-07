Nel mottok ordre på 150 millioner

Nel Hydrogen Fueling, et datterselskap av Nel har fått inn en bestilling på flere H2StationT-enheter fra et stort internasjonalt selskap, skriver selskapet i en melding.

Ordren har en verdi på over 150 millioner kroner.

H2Station-modulene som skal bruker som drivstoff for personbiler i et eksisterende marked for Nel, og vil bli installert på flere steder i løpet av 2021. Mer informasjon rundt prosjektet vil komme i løpet av siste halvår 2020.

«Vi er beæret over at selskapet har valgt å gå for vår drivstoffløsning med H2stationT, og vi ser fram til å støtte deres planer om å sette ut stasjonene», sier Ulrik Torp Svendsen, Key Account Manager i Nel Hydrogen Fueling.

Nel-aksjen har lagt på seg 119,4 prosent hittil i år, mens den har steget 26,7 prosent den siste måneden.