Grilstad ekspanderer og sikrer eierandel i Matpartner

Grilstad utvider produktsortimentet til også å omfatte ferske ferdige matvarer ved å kjøpe en 49 prosent eierandel i selskapet Matpartner, melder selskapet i en børsmelding onsdag.

Matpartner er en betydelig leverandør av ferdige måltider til detaljhandel og catering med en omsetning på rundt 200 mill. Kroner i 2019.

Selskapet ble etablert i 1997 og har i dag 64 ansatte og virksomheter i Klæbu, Trøndelag.

Ønsker å vokse

Bakgrunnen for oppkjøpet og partnerskapet er at begge selskapene ønsker å vokse i markedet for ferske ferdige matvarer og måltidsløsninger.

– Utgangspunktet er at vi blir sterkere sammen. Ved å kombinere kompetansen og styrkene til begge selskapene, er ambisjonen å bli en ledende leverandør i det norske markedet, både til dagligvaremarkedet og til hotell-, restaurant- og servicemarkedet, sier John Forseth, adm. direktør i Matpartner.

– Vi ser en endring i folks spisevaner, og ferske ferdigretter er en kategori med god vekst. Vi tror at forbrukere vil foretrekke måltidsløsninger og tilbehør som er lett å lykkes med, sier Jørgen Wiig, adm. direktør i Grilstad.