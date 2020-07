Veidekke-datter tildelt to nye kontrakter

Veidekkes danske datterselskap Hoffmann A/S har signert kontrakter for to nye prosjekter i Danmark, et produksjons- og kontorlokale i Guderup på Sør-Jylland, og 82 nye boliger i Næstved på Sjælland. Kontraktsverdien for boligprosjektet i Næstved er 119 millioner danske kroner.

Det opplyser Veidekke i en børsmelding torsdag.

Kontraktene inngår i ordrereserven for andre kvartal 2020. Prosjektene ferdigstilles i henholdsvis 2021 og 2022, heter det i meldingen.

Onsdag stengte Veidekke-aksjen opp 0,34 prosent til 116,60 kroner. Hittil i år er kursen ned 2,43 prosent, mens den er opp 40,23 prosent det siste året.