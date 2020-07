Nel får kontantstøtte fra norske myndigheter

Nel Hydrogen Electrolyser, et datterselskap av Nel, får støtte av Norges forskningsråd. Støtten er til et prosjekt som skal forbedre effektiviteten og kostnadene av Nels neste generasjon alkalisk elektrolyseringsplattform under trykk.

Støtten har en verdi på 16 millioner kroner, og prosjektet forventes å starte i tredje kvartal 2020 og vare i to år.

«Vi er veldig glade for å få støtte fra Norges forskningsråd for dette prosjektet. Det vil hjelpe oss å videreføre grunnleggende forskningsaktiviteter for å gå videre med vår neste generasjons elektrolysatorplattformer, og hjelper til med å opprettholde Nels teknologiledelse», sier Marius Bornstein, teknologisjef i Nel Hydrogen Electrolyser.

Teknologisjefen legger til at det vil bidra med å redusere kostnadene for grønn hydrogen

Nel-aksjen stiger 1,9 prosent itl 18,9 kroner torsdag.