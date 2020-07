Veidekke tildelt kontrakt verdt 313 millioner

Veidekke har inngått kontrakt med Ænes Inkubator om bygging av et landproduksjonsanlegg på Ænes i Kvinnherad kommune i Hordaland. Verdien av kontrakten er 313 millioner kroner, ekskludert merverdiavgift.

Det opplyser selskapet i en børsmelding torsdag.

Anlegget omfatter fem avdelinger i separate karhaller, der de tre første avdelingene har stålkar og de to siste betongkar. I tillegg skal anlegget inneholde klekkeri, vaksinasjonshall, fôrlager og ulike støttefunksjoner.

– Det er med stor glede vi har signert dagens byggeavtale. Etter å ha inngått prosjekterings­avtalen i april har vi hatt en spennende prosess i tett samspill med eierne bak Ænes Inkubator for å få de siste brikkene på plass før byggearbeidene. Å jobbe sammen med industrielt tenkende gründere i oppdrettsnæringen er både spennende og lærerikt for alle involverte. Det er for tiden en rivende utvikling på landanlegg, og den utviklingen ønsker vi å være med på, sier distriktsleder Erlend Bygnes i Veidekke Bygg Bergen.

Planlagt byggestart er i oktober med ferdigstillelse desember 2022. Oppdraget inngår i Veidekkes ordrereserve for andre kvartal 2020.

Torsdag handles Veidekke-aksjen til 119,20 kroner per aksje, opp 2,23 prosent. Den siste måneden har kursen steget 20,40 prosent..