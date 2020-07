Veidekke-selskap tildelt boligoppdrag til 365 millioner

Veidekke-selskapet Team Veidekke DA har fått oppdrag av Obos-selskapet Ulven Bolig å bygge 182 leiligheter på Ulven Vest i Oslo.

Det opplyses i en børsmelding fredag.

Kontrakten har en verdi på 365 millioner ekskludert merverdiavgift.

– Vi takker så mye for oppdraget. Ulven Vest er et spennende prosjekt der vi sammen med OBOS og våre samarbeidspartnere har videreutviklet konseptet vårt fra det første feltet på Ulven. I felleskap har vi kommet frem til det vi mener er fremtidens måte å samarbeide på for å bygge attraktive boliger som folk flest har råd til, sier direktør Anders W. Haugen i Veidekke Bygg Oslo.

Ulven er et av OBOS sine største utbyggingsprosjekter noensinne med nærmere 3.000 leiligheter.



Oppdraget inngår i Veidekkes ordrereserve for andre kvartal.

Torsdag stengte Veidekke-aksjen i 121 kroner. Hittil i år er kursen opp 1,26 prosent, mens den er opp 42 prosent de siste tre månedene.