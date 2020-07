Kraftselskaper planlegger felles satsing innen strømsalg

Styrene i Tafjord Kraft, Sogn og Fjordane Energi og Tussa Kraft har besluttet å inngå avtale om å etablere et felles selskap for salg av strøm til private og bedrifter.

Det opplyser Tafjord Kraft i en børsmelding fredag.

Avtalen innebærer at aksjene i de respektive heleide datterselskapene Tafjord Marked, SFE Kraft og Tussa-24 blir overført til et nytt selskap eid av partene i fellesskap. I det nye selskapet vil Tafjord Kraft få en eierandel på 45%, Sogn og Fjordane Energi 32,5% og Tussa Kraft 22,5%.

– En felles satsing innen strømsalg legger til rette for god kundeservice, konkurransedyktige priser og økt lønnsomhet. Samtidig ser selskapene store fordeler med å få et sterkere fag- og kompetansemiljø slik at vi kan utvikle framtidsrettede produkter og tjenester. Målet er å øke merverdien for kundene våre, i tillegg til å fremme en mer lønnsom drift, heter det i meldingen.

Transaksjonen er avhengig av godkjenning fra Konkurransetilsynet, og er forventet gjennomført i løpet av tredje kvartal.