Veidekke-datter tildelt kontrakt til 100 millioner

Veidekkes datterselskap Kynningsrud Fundamentering har skrevet kontrakt med det italienske arbeidsfellesskapet Sa.Pi NOR Salini Impregilo - Pizzarotti ANS om arbeider på Vestfoldbanen.

Det opplyses i en børsmelding fredag.

Kontrakten er verdt i overkant av 100 millioner kroner ekskludert merverdiavgift.

Oppdraget består av levering og neddriving av spunt, boring og montering av lissestag for det som skal bli to nye tunneler ved Kopstad og Skottås på strekningen mellom Nykirke og Barkåker på Vestfoldbanen. Strekningen er på totalt 13,6 kilometer dobbeltspor og er dimensjonert for hastigheter opp mot 250 km/t. Kynningsrud Fundamentering skal også levere omtrent 9.000 meter stålkjerner og borede peler i forbindelse med den nye stasjonen ved Viulsrød, sør for Skoppum.

– Vi takker så mye for tilliten og er veldig fornøyde med å ha landet en av våre største kontrakter noensinne. Planleggingen av prosjektet er allerede godt i gang, og nå ser vi frem til å starte opp med de fysiske arbeidene på anlegget i månedsskiftet juli/august, sier daglig leder Erling Omre i Kynningsrud Fundamentering.

Arbeidene har en varighet på cirka 18 måneder. Kontrakten inngår i Veidekkes ordrereserve for andre kvartal.

Ved lunsjtider fredag omsettes Veidekke-aksjen for 121,60 kroner, opp 0,5 prosent. De siste tre månedene har kursen steget hele 43 prosent.