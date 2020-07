Solid resultat for Løvenskiold-Vækerø

Løvenskiold-Vækerø leverte et solid resultat i fjor med en omsetningen på 4,9 milliarder kroner og et resultat før skatt på 76 millioner kroner, melder selskapet i en pressemelding fredag.

I 2019 fortsatte selskapet å utvikle konsernets virksomheter, og omfattende investeringer er gjennomført de siste årene for å sikre konkurransekraft og langsiktig lønnsomhet.

For konsernet ble det samlede resultat noe svakere enn i 2018 på grunn av lavere inntjening i konsernets handelsvirksomhet, samt reduserte gevinster fra eiendomssalg, står det i meldingen.

Fornøyd eier og konsernsjef

«Vi er meget fornøyde med resultatet i 2019 selv om det er noe svakere enn foregående år. Omfattende tiltak er gjennomført for å styrke konsernets konkurransekraft og lønnsomhet. Samlet har det i 2019 blitt investert 334 millioner kroner for å legge grunnlaget for en offensiv og lønnsom vekst for konsernets virksomheter. Med en kraftfull organisasjon og fremtidsrettede forretnings- konsepter er vi godt rustet til aktivt å kunne utnytte markedenes muligheter», sier eier og konsernsjef Carl Otto Løvenskiold.

Løvenskiold Handel utvidet virksomheten i 2019 ved å overta åtte varehus som har blitt en del av Maxbo-kjeden. For å skape fremtidig konkurransekraft har Løvenskiold Handel fortsatt satsingen på netthandel, fremtidsrettet logistikk - samtidig som kostnader er redusert og driften er effektivisert.

Løvenskiold Eiendom, som forvalter og utvikler konsernets bolig- og næringseiendommer, hadde i 2019 et tilfredsstillende resultat med en EBITDA på 87 millioner kroner.