Påtruffet hydrokarboner – Petrolia-aksjen stiger mer enn 60 prosent

OPPTUR: Petrolia stiger kraftig på Oslo Børs etter gladnyhet. Her fra Snorre-feltet i Nordsjøen. Foto: Rune Johansen

Neptune Energy har som operatør påtruffet hydrokarboner i Dugong-brønnen i produksjonslisens 882.

Det fremkommer av en melding fra Petrolia fredag, ifølge TDN Direkt.

Et endelig resultat er enda ikke tilgjengelig og det opplyses at det vil kunne bores en sidebrønn for å avgrense funnet.

Brønnen er lokalisert vest for Snorre-feltet i Nordsjøen. Petrolia NOCO har en eierandel på 20 prosent i lisensen.

Nyheten sender Petrolia opp mer 60 prosent på Oslo Børs, og aksjen omsettes for 4,78 kroner. Den siste måneden har kursen mer enn doblet seg.