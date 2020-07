Veidekke tildelt kontrakt verdt 425 millioner

Veidekke har fått i oppdrag av Nesgata 19 utvikling AS å bygge 206 leiligheter med parkeringsanlegg i det første av fem byggetrinn på prosjektet Kvarteret sentralt i Lillestrøm.

Det opplyser selskapet i en børsmelding mandag.

Kontrakten er en totalentreprise verdt 425 millioner kroner ekskludert merverdiavgift, heter det i meldingen.

– Vi takker for tilliten og er veldig fornøyde med å få bidra til å utvikle et knallgodt prosjekt for OBOS og Otto Olsen. Dette er jo starten på et byggeprosjekt som vil utgjøre en ny og spennende bydel i Lillestrøm med rundt 1.000 attraktive boliger når det står ferdig, sier avdelingsleder Kaare Gilhus i Veidekke Bygg Oslo.

Byggearbeidene starter i oktober med planlagt ferdigstillelse vinteren 2022/2023.



Mandag stiger Veidekke-aksjen 1,96 prosent til 124,60 kroner. Hittil i år er kursen opp 4,2 prosent, mens den har steget hele 46 prosent de siste tre månedene.