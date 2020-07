Sikrer lønn til de ansatte i Kleven Maritime Contracting

FÅR LØNN: Etter 24 timer i Ulsteinvik har bostyrer Bjørn Åge Hamre sikret at de ansatte i datterselskapet Kleven Maritime Contracting får utbetalt lønn.

Etter drøyt 24 timer i Ulsteinvik kunne bostyrer Bjørn Åge Hamre komme med den første gladmeldingen.

– Vi sikrer lønnsutbetaling til de ansatte i Kleven Maritime Contracting. De får utbetalt lønn på fredag etter ekspressbehandling fra flere involverte, sier han til Finansavisen tirsdag ettermiddag.

På et allmøte tirsdag morgen ble det kjent at alle ansatte rutinemessig sies opp. Samtidig orienterte Hamre dem om at målet fortsatt er en videre driftsløsning i en eller annen form.

– Ingenting er på plass før alt er på plass. Det er veldig mange parter involvert og kompliserte forhandlinger, men vi er fortsatt optimister selv om det er mange utfordringer som må løses, sier Hamre.

Nå jobbes det hardt med å finne nye eiere til verftet, som for kun tre måneder siden ble overtatt av kroatiske DIV Group.

– Har det kommet noen nye interessenter på banen?

– Det kan jeg ikke kommentere, men vi jobber med noen leads, sier bostyreren.

Kleven Verft ble begjært konkurs fredag, angivelig etter at bankene skal ha terminert låneavtalene med verftet.