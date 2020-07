Hele seksten meglerhus ser oppside i Yara – roper kjøp

Yara International ventes å legge frem et resultat før skatt på 309 millioner dollar for andre kvartal 2020, ifølge estimater fra 18 analytikere TDN referer til.

Det er 5,1 prosent opp fra 294 millioner dollar i samme kvartal i fjor.

EBITDA ventes til 577 millioner dollar i kvartalet av en omsetning på 3.112 millioner dollar. I 2019 var tilsvarende tall 541 millioner.

Analytikerne har et gjennomsnittlig kursmål på 418 kroner på Yara-aksjen, varierende fra 360 til 450 kroner pr aksje. Hele seksten meglerhus har en kjøpsanbefaling på industrigiganten og to har holdanbefaling.

Yara-aksjen endte uken opp 1,33 prosent til 336,40 kroner, hvilket gjør at kursen må øke med hele 25 prosent for å nå gjennomsnittskursmålet – 33 prosent for å nå de mest optimistiske kursmålene.

Hittil i år er aksjen ned 7,9 prosent og den sliter med å finne verdier den trives på.