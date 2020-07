Blackstone, Oprah og Jay-Z tar et jafs av Oatly

En investorgruppe med giganten Blackstone Group i spissen har denne uken gått inn i det svenske selskapet Oatly med 200 millioner dollar. Ifølge kilder Wall Street Journal har snakket med har investorgruppen sikret seg en eierandel på 10 prosent, som dermed priser selskapet til 2 milliarder dollar.

I tillegg til Blackstone er superkjendiser som Jay-Z, Oprah Winfrey, skuespiller Natalie Portman og tidligere Starbucks-topp Howard Schultz blant investorene.

Oatly, som ble grunnalgt allerede på 1990-tallet, produserer et plantebasert melkealternativ basert på havre. Selskapet gikk inn i det amerikanske markedet for fire år siden, og bygget sin første fabrikk i USA i 2018 og planlegger å åpne fabrikk nummer to i løpet av året.

Selskapet melder at pengene skal brukes på ekspansjon og bygging av flere fabrikker.