OneCo kjøper Scanmatic Elektro fra Arendals Fossekompani

GJØR OPPKJØP: Møller-eide OneCo har gjort et nytt oppkjøp. Øyvind Schage Førde (t.h.) er styreleder i Møller-familien holdingselskap Aars. Her sammen med Harald Møller. Foto: Foto: Kilian Munch

Industrikonsernet OneCo og det industrielle investeringsselskapet Arendals Fossekompani har inngått en avtale der OneCo overtar alle aksjene i Scanmatic Elektro for en ukjent sum.

Det opplyses i en børsmelding onsdag.

Kjøpet legger til rette for at Scanmatic Elektro blir en del av en større industriell satsing fra et av landets ledende familieeide investeringsselskap, heter det.

– Gjennom dette kjøpet vil OneCo-konsernet igjen bli en av de ledende leverandørene av elektrotekniske- og telekomtjenester innen samferdsel. Scanmatic Elektro har en solid posisjon og ordreportefølje i prosjektmarkedet for samferdsel, både innen vei, tunnel og bane, sier konsernsjef Marvin Jensen i OneCo i en kommentar.

OneCo er eid av Møller-familiens holdingsselskap Aars, som gjennom sitt investeringsselskap Katalysator ble majoritetsaksjonær i OneCo i januar 2019.

Fornøyde

Konsernsjef Ørjan Svanevik i Arendals Fossekompani uttrykker at han er svært godt fornøyd med avtalen.

— Vi er veldig fornøyd med å ha funnet et nytt godt hjem for Scanmatic Elektro. Dette var en viktig brikke i å få fokusert Arendals Fossekompani sin portefølje på bærekraftige teknologi- og digitaliseringsselskaper med høyt internasjonalt vekstpotensial, sier Svanevik til Finansavisen.

Oppkjøpet avhenger av godkjenning fra Konkurransetilsynet, og vil gjennomføres så snart godkjenningen foreligger. Inntil da fortsetter selskapene å opptre uavhengig av hverandre.

FORNØYDE MED SALG: Finansdirektør Lars Peder Fensli (t.v.) og konsernsjef Ørjan Svanevik i Arendals Fossekompani er begge godt fornøyde med å ha solgt Scanmatic Elektro til OneCo. Foto: Kjell Inge Søreide

OneCo Ledes av konsernsjef Marvin Jensen.

Industrikonsern med kjerneaktiviteter innen elektro og automasjon.

Har i dag rundt 3.000 medarbeidere.

Hovedkontor i Oslo, og er også lokalisert i Sandnes, Bergen, Oslo, Drammen, Trondheim og Stockholm.

Årlig omsetning på rundt 5 milliarder kroner.