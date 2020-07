Coronakrisen ga resultatsmell for Norske Skog

SE DIREKTE: Webcast fra kvartalspresentasjonen

Norske Skog opplyser i presentasjonen sin for andre kvartal at coronakrisen har medført et svakt driftsresultat (EBITDA). Det beløp seg til 138 millioner kroner, sammenlignet med 444 millioner kroner for tilsvarende periode i fjor og 379 millioner kroner for første kvartal.

Reduksjonen skyldes hovedsaklig nasjonale restriksjoner rundt bevegelser av varer og mennesker, som følge av coronakrisen. Restriksjonene hadde følgelig betydelig negativ innvirkning på etterspørselen etter publikasjonspapir.

- Coronapandemien hadde betydelige negative effekter på etterspørselen i alle våre markeder, sier konsernsjef i Norske Skog, Sven Ombudstvedt.

Driftsresultatet endte på minus 122 millioner kroner, sammenlignet med positive 1,15 milliarder kroner for tilsvarende kvartal i fjor.

Underskuddet i kvartalet endte på minus 59 millioner kroner, mens det for samme periode i fjor endte på over 1 milliard kroner.

Tallene viser derfor at resultatet har blitt sablet ned med over en milliard kroner. Driftsinntektene har også blitt redusert med nærmere 35 prosent, fra samme kvartal i fjor.

ESG-selskapet skriver avslutningsvis i børsmeldingen at en fortsatt oppmykning av de nasjonale restriksjonene etter coronakrisen forventes å ha en positiv effekt på etterspørselen fremover. Nedleggelse av flere trykte publikasjoner globalt kan dog tyde på at deler av etterspørselen ikke vil bli reversert.

Norske Skog (Mill. kr) 2. kv./20 2. kv./19 Driftsinntekter 2.167 3.316 Driftsresultat -122 1.150 Resultat før skatt -52 1.082 Resultat etter skatt -59 1.032