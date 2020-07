42 prosent vekst for Aker

Aker ASA og holdingselskaper økte med 10,1 milliarder i andre kvartal 2020 til 34,3 milliarder kroner, noe som representerer en kvartalsvis verdivekst på 42 prosent. Selskapet melder også at det vil utbetale et utbytte pr. aksje på 11,75 kroner med ex-dato 21. juli.

Aker-aksjekursen økte med 48,7 prosent til 350,40 kroner i andre kvartal, og overgår Oslo Børs referanseindeks på 12,5 prosent. I løpet av første halvår har aksjekursen hatt en nedgang på 35,5 prosent, sammenlignet med 14,6 prosent for referanseindeksen. I samme periode har NAV gått ned 31,4 prosent, tynget av covid-19 og nedgang i globalt oljebehov og aktivitet.

Før fordelingen av utbytte utgjorde NAV pr. aksje 461 kroner pr. 30. juni 2020, sammenlignet med henholdsvis 325 og 673 kroner pr. 31. mars 2020 og 31. desember 2019.

– Til tross for at store deler av verden har vært inne, har det første halve året ikke vært noe transformativt for Aker-gruppen. Vi tar en aktiv rolle for å beskytte aksjeeierverdien og gripe mulighetene for kjernevirksomheten vår, samtidig som vi prioriterer fornybar energi, fremtidens bransjer og grønne teknologier, sier Øyvind Eriksen, adm. direktør i Aker ASA.

Ekspressnotering

Fredag ble det også kjent at forretningsområdene for havvind og karbonfangst i porteføljeselskapet Aker Solutions skal skilles ut og noteres på Merkur Market allerede i august.

Både Aker Offshore Wind og Aker Carbon Capture skal noteres på Merkur Market allerede i august. Når Aker Carbon Capture går på børs vil det være det eneste børsnoterte selskapet i verden som driver utelukkende med karbonfangst.

NYE DØTRE MOT BØRS: Konsernsjef i Aker, Øyvind Eriksen her flankert av Valborg Lundegaard (t.v.), adm. direktør i Aker Carbon Capture og Astrid Onsum, adm. direktør i Aker Offshore Wind. Foto: Siv Dolmen

Hvor stor kaken blir og hvor stor del av den som tilfaller Aker er for tidlig å si.

– Vi jobber med både verdsetting og størrelse på emisjonen i Aker Offshore Wind og Aker Carbon Capture. Aker Asa har i sine planer lagt til grunn at det blir en emisjon på en halv milliard i hvert selskap, sier Eriksen.

– Vi burde fått kvantumsrabatt hos Oslo Børs, eller en egen indeks bestående av Aker-selskaper, spøker Eriksen.

Pr. i dag er seks av åtte portefølje selskaper børsnotert, seneste tilskudd var Aker BioMarine som ble notert 6. juli.

Fornybar-horisont

I tillegg til de to nye børsnoterte selskapene Aker Horizons, et konsern som er 100 prosent eid av Aker, dedikert til å utvikle og drifte selskaper innen voksende fornybar energi og teknologisegmenter med lite karbon.

Kristian Røkke skal være adm. direktør for Aker Horizons, som allerede har lagt inn et milliardbud på 90 prosent av vindparkselskapet NBT til 70 kroner pr. aksje, noe som gir selskapet en egenkapitalverdi på 3,1 milliarder kroner.

– Vi vil utvikle Aker Horizons på samme måte som vi utvikler øvrige selskaper i vår portefølje, en kombinasjon av organisk vekst og transaksjoner. Med Kristian som sjef i Aker Horizons er det god grunn til å regne med at det blir gjort en del arbeid for å identifisere potensielle muligheter og gjennomføre verdiskapende transaksjoner, sier Eriksen til Finansavisen.

Finansdirektør i Aker Horizons blir Ola Beinnes Fosse som inntil i våres var finansdirektør ved Kleven Verft i Ulsteinvik.

Aker (Mill. kr hvor ikke annet er oppgitt)







Investering Eierandel (%) Verdi pr. 2 kv./20 Verdi pr. 1. kv./20 Verdiendring* Aker BP 40,0 25.252 19.101 6.434 Ocean Yield 61,7 2.340 2.529 (135) Aker BioMarine 98,0** 7.840 4.942 2.998 Aker Solutions 34,8 792 522 270 Akastor 36,7 483 397 86 Aker Energy 50,8* 957 957 – Kværner 28,7 477 487 (11) Cognite 64,0* 42 42 – Finansielle investeringer** – 7.534 8.701 –1.167 Gjeld – –11.449 −13.542 2.093 Netto verdijustert egenkapital

34.266 24.135

* I verdiendringen er justeringer for utbytte og investeringer inkludert. ** Inkludert selskapets kontantbeholdning.