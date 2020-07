Staten har tapt 3 milliarder på Kjell Inge Røkke

De seneste 13 årene har Kjell Inge Røkke og staten hengt sammen som Tuppen og Lillemor på eiersiden av Akers oljeserviceselskaper. I 2007 gikk staten inn i Aker Kværner Holding med 4,8 milliarder kroner for en 30 prosents eierandel i det som var en sterkt kritisert transaksjon.

Når partnerskapet nå brytes ender staten opp med 12 prosents eierskap i Aker Solutions, Kværner og Akastor – før Aker Solutions og Kværner slås sammen.

For ni år etter at Aker Solutions og Kværner sist gikk hvert til sitt finner selskapene nå sammen igjen. Dermed blir staten sittende igjen med et direkte eierskap i «nye» Aker Solutions og investeringsselskapet Akastor.

«Je er forbanna»

Sameiet har ikke alltid vært en dans på roser. I slutten av april 2009 kom de kjente «je er forbanna» fra Røkkes munn, da han etterlignet daværende næringsminister Sylvia Brustad. Hun var tross alt bare en «minoritetsaksjonær i en minoritetsaksjonær», ifølge Røkke.

«Men hun er ikke bare eier. Hun er generalforsamlingen i Aker Solutions. Hun er administrasjonen i Aker Solutions – og jaggu er hun styret i Aker Solutions», sa Røkke den gang.

Røkke hadde på dette tidspunktet sett seg lei på den pågående debatten om at Aker og Aker Solutions hadde betalt for mye for datterselskaper. Nå kan det se ut til at Brustad fikk rett.

Pr. i dag er statens eierskap i selskapene verdt 1,8 milliarder kroner, inkludert utbytte. Det indikerer et tap på 3 milliarder etter at staten gikk inn for 13 år siden.

– Men det er viktig å påpeke at dette tapet ikke er realisert, sier Haakon Amundsen, analytiker i ABG Sundal Collier.

Amundsen mener begge selskapene tjener på sammenslåingen, men totalt sett mener meglerhuset at Aker Solutions kommer best ut når man tar bytteforhold og utskillelsen av Aker Solutions to forretningsområder i betraktning.

Aker Solutions + Kværner

Vederlaget for fusjonen er at aksjeeierne i Kværner mottar et antall aksjer i Aker Solutions basert på en volumvektet gjennomsnittskurs for aksjene i Aker Solutions og Kværner på Oslo Børs i en periode på 30 dager.

En aksje i Kværner skal likevel gi rett til minst 0,7629 aksjer og maksimalt 1,1404 aksjer i Aker Solutions, som samlet for aksjeeierne i Kværner tilsvarer fra 43–53 prosent eierandel av aksjene i det fusjonerte selskapet.

– Aker Solutions-kursen har jo kollapset fullstendig det seneste året. Dersom en ser for seg at denne kollapsen i hvert fall delvis reverseres, får Kværner-aksjonærene selskapet relativt billig. Det kan forklare noe av kursoppgangen for Kværner etter at nyheten ble kjent, sier Amundsen, og legger til:

– Samtidig har Kværners kjernevirksomhet blitt mer og mer marginal de seneste årene, og har i stor grad måttet lete etter nye forretningsområder. Kværner har også fordeler av sammenslåingen.

– Ved at to forretningsområder spinnes ut i egne selskaper og børsnoteres før fusjonen vil verdsettelsen av disse tilfalle Aker Solutions' aksjonærer. Det, sammen med styrkningen av balansen gjennom tilgangen til den sterke kontant-posisjonen, kan forklare den kraftige oppgangen der i dag.

– Det gode drivet i aksjene i dag, drar opp selskapsverdien og det gagner jo også staten, påpeker Amundsen.





Planlagt siden nyttår

Ved børsslutt var Aker Solutions opp 34,18 prosent til 13,70 kroner og Kværner opp 7,69 prosent til 9,80 kroner. Det indikerer børsverdier på henholdsvis 3,7 milliarder kroner og 2,6 milliarder.

Analysesjef Frederik Lunde i Carnegie foreslo denne løsningen allerede i april. Den gang ønsket ikke Aker å kommentere Lundes utspill. Men arbeidet med fusjonen skal allerede ha vært godt i gang.

– Vi har jobbet med denne omstillingen av Aker i hele år, men det var de midlertidige endringene i petroleumsskattereglene som ga oss den forutsigbarheten og aktivitet de neste årene som gjorde at vi kunne trykke på knappen, sier konsernsjef i Aker Øyvind Eriksen.

– Da dere så på mulighetene for omstilling i Aker, ble det på noe tidspunkt vurdert å selge Aker Solutions?

– Det var intet tema, sier Eriksen.

3.800 jobber ryker

Kjetel Digre, som til nå har vært driftsdirektør i Aker BP skal lede det «nye» Aker Solutions, og får med seg Kværners Idar Eikrem som finansdirektør. Tidligere Kværner-sjef Karl Petter Løken vil gå inn i konsernledelsen i nye Aker Solutions, med ansvar for fornybarsegmentet. Også Egil Bøyum, konserndirektør for prosjekter i Aker Solutions er tiltenkt en plass i selskapets ledelse. Resten av ledelsen vil komme på plass i løpet av høsten.

Avtroppende konsernsjef i Aker Solutions, Luis Araujo, skal på sin side ha en rådgivende rolle overfor Øyvind Eriksen og Aker.

SKAL LEDE: Kjetel Digre kommer fra Aker BP for å lede «nye» Aker Solutions fra 1. august. Foto: Siv Dolmen

Etter sammenslåingen av de to selskapene regner selskapet med å sysselsette 15.000 på verdensbasis, og omlag 8.000 i Norge. Ved inngangen av året hadde Aker Solutions 16.000 ansatte og Kværner 2.800. Dermed kan det se ut til at flere arbeidsplasser vil forsvinne, under pressekonferansen mente Eriksen det hovedsakelig ville dreie seg om støttepersonell.

Det blir i alle fall ingen store overganger fra opprinnelige Aker Solutions til de nye selskapene Aker Offshore Wind og Aker Carbon Capture.

– Jeg kommer til å ta med meg et kjerneteam på 30 personer fra Aker Solutions, og vil ellers satse på en «lean» selskapsstruktur. På verdensbasis ser man at vindkraftselskaper med modne porteføljer har organisasjoner på mellom 200 og 5.000 personer, vi sikter på å være i det lavere sjiktet, sier Astrid Onsum, som blir adm. direktør Aker Offshore Wind.