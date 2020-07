Hovedavkastning gjennom utbytte for Yara

TALL: Yara la frem tall fredag. Her ved finansdirektør Lars Røsæg.

TALL: Yara la frem tall fredag. Her ved finansdirektør Lars Røsæg. Foto: Foto: Eivind Yggeseth

Yara leverte et svakt 2. kvartal og resultatet før skatt endte langt lavere enn det analytikerne forventet. Resultatet etter skatt endte samtidig rundt samme nivå sammenlignet med samme periode i fjor.

Under kvartalspresentasjonen fredag understreket finansdirektør Lars Røsæg at aksjonæravkastningen hovedsakelig vil komme gjennom utbytte, med tilbakekjøp av aksjer som et supplement.

– Det vi gjør nå er at vi fullt utnytter tilbakekjøp-mandatet fra den årlige generalforsamlingen, som løper inntil april neste år, og vi har vært klare på at vi vil vurdere ytterligere «cash returns» i tredje og fjerde kvartal, sier Røsæg, melder TDN Direkt.

På spørsmål om selskapet fortsatt venter å bruke 1,2 milliarder dollar i driftsinvesteringer (capex) i 2020 eller om noe blitt utsatt, svarer Røseg at selskapet har indikert at det kan bli noe fasing.

-Jeg tror det er nyttig å huske at vi sesongmessig har et høyere forbruk i andre halvdel normalt, men klart kan noe fasing skje, sier han.