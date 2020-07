Asetek oppdaterer guidingen: Venter bedring

Asetek, som har hovedkontor i Danmark (men er listet på Oslo Børs), har kommet med en ny guiding for helåret 2020. Tidligere har selskapet ventet at omsetningen vil falle med 5-10 prosent sammenlignet med fjoråret.

Nå ser ting lysere ut takket være vekst i produktgruppen «Gaming and Enthusiast». Det gjør at Asetek oppdaterer guidingen med en omsetningsvekst på 5 til 15 prosent sammenlignet med 2019. Asetek ser nå omsetning på 4-5 millioner dollar før skatt i 2020, men legger til at det fortsatt er usikkerhet knyttet til hvordan coronaviruset vil påvirke over tid.