Fortsatt tap for REC

REC fortsetter å tape penger. Inntektene ble redusert med 16 millioner dollar i andre kvartal sammenlignet med fjoråret, og resultatet endte på minus 40,2 millioner dollar.

– Jeg er fornøyd med de økonomiske og driftsmessige resultatene for semiconductor-delen på Butte-anlegget til tross for utfordringene med Covid-19, sier Tore Torvund , adm. direktør i REC Silicon.

Resultatet pr. aksje endte på -0,14 dollar for kvartalet, likt som i 2. kvartal 2019.

Kontantbeholdningen pr. 30. juni var på 31,6 millioner dollar, en økning på 1,3 millioner dollar fra 1. kvartal 2020. Kontantstrømmen var på 5,1 millioner dollar.

Problemer ved Moses Lake

REC har et produksjonsanlegg ved Moses Lake i staten Washington, USA. På grunn av handelsuenigheter mellom USA og Kina, i tillegg til usikkerhet i markedet og redusert etterspørsel, så er anlegget stengt.

– Forsinkelser i gjennomføringen av fase 1-handelsavtalen med Kina skaper fortsatt utsettelse for gjenåpning av Moses Lake-anlegget, sier Torvund.

Han er imidlertidig positiv med tanke på utsiktene for anlegget fremover.

– Jeg tror imidlertidig at markedet utenfor Kina vil kunne hjelpe mulighetene for Moses Lake, siden sol- og batteribransjen vil løftes av lettelsespolitikk under Covid-19. I tillegg vil globale avkarboniseringstrender ta seg opp kjapt, sier han.

Hele kvartalsrapporten kan du lese her.

Rec Silicon (Mill. USD) 2. kv./20 2. kv./19 Driftsinntekter 31,0 47,0 Driftsresultat -32,1 -32,9 Resultat før skatt -40,2 -37,8 Resultat etter skatt -40,2 -37,8